أطباء: العلاج بالكلوروكين ينطلق بصفة مبكرة وهذه فرص نجاة المتواجدين بالإنعاش

أكد أطباء جزائريون، اليوم الاحد، أن العلاج بالكلوروكين ينطلق بصفة مبكرة، فيما أن فرص نجاة المتواجدين بالإنعاش قليلة.

وأوضح عضو لجنة رصد وتفشي فيروس كورونا، البروفسور رضا ميهياوي، في تصريح لـ “النهار”، أن استعمال بروتوكول الكلوروكين، يتم بدقة وحذر.

وأفاد البروفسور أن عدد الأشخاص المتواجدين بغرف الانعاش وتحت التنفس الاصطناعي قليل، حيث يمثلون 3.5 بالمئة من عدد المصابين.

وأشار مهياوي أن الضغط الكبير، يتواجد على مستوى المصالح الطبية، والتي تستقبل يوميا حالات اصابة مبكرة بالكورونا.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بتوسيع استخدام الكلوروكين، حيث يتم تشخيصه للمرضى المصابين بكورونا قبل ظهور الاعراض.

وأضاف البروفسور أن الكلوروكين، يتم استخدامه بحذر كبير، بعد فحص طبي دقيق وتحاليل، قبل الانطلاق في استخدام الدواء.

من جانبه، أفاد طبيب الامراض الصدرية والتنفسية، عمر شباطي، أن استخدام الكلوروكين صعب على حالات الانعاش.

وأوضح عمر شباطي “لما يصل الانسان للنقص الحاد في التنفس، يتم ادخاله الى الانعاش، وإخضاعه للتنفس الصناعي، الا ان فرص شفاءه قليلة، لان العلاج بالكلوروكين ينطلق بصفة مبكرة”.