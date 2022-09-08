أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها

أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن صحتها، وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات.

وتوجه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا. بعد أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها.

وأول أمس الثلاثاء تم تصويرها وهي تعين، ليز تراس، رئيسة وزراء جديدة للبلاد في قلعة بالمورال في إسكتلندا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن “الدولة بأكملها” تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الأنباء.

وأضافت “قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت”.

وتعاني الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، مما وصفها قصر باكنغهام “بمشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي.

واضطرت الملكة، الأربعاء، إلى إلغاء اجتماع افتراضي كان مقررا مع كبار الوزراء، بعد أن نصحها أطباؤها بالراحة.