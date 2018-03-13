أطباء بعيادة مفتاح يتوقفون عن العمل

نظم العديد من الأطباء وممرضين، وعمال بالمصحة العمومية بالأربعاء بالبليدة، وقفة إحتجاجية صباح اليوم، أمام مقر العيادة.

وتوقف حوالي 170 عاملا بين طبيب وممرض، عن العمل تنديدا بالإعتداءات المتكررة على المهنيين أثناء آداء عملهم.

إضافة إلى النقص الفادح في الموارد البشرية، أمام الضغط الكبير الذي تعانيه مختلف الهياكل الصحية.

كما أن العيادة متعددة الخدمات بمفتاح، تهدد سلامة العمال، والمواطنين بسبب تصدعات في هيكل البناية.

وبهذا الخصوص أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في اتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، أن العيادة على وشك الانهيار.

وأن الأطباء والممرضين، وعمال بالمصحة العمومية بالأربعاء قدموا طلبا بتحويلهم من العيادة الهشة، إلى عيادة لائقة، منذ أربعة سنوات.

وأضاف المتحدث، أن الأطباء تفاجأوا، بقرار منح الأرض التي كانت مخصصة لبناء عيادة جديدة لهم، لمستثمرين خواص.

وذلك لإنشاء مركز للتسوق، ومستشفى خاص لـ 120 سريرا ومدرسة لتكوين الشبه الطبي.