أطباء خواص يتكفلون بأزيد من 150 عملية لمرضى المناطق النائية بالوادي

أجرت بالمؤسسة الاستشفائية الشهيد بن عمر الجيلاني بالوادي، حملة جراحية لتركيب عدسات الرؤية للمرضى المصابين بداء الماء الأبيض بالوادي

بمعية جمعية التاج للصحة بقما ر، على مدار خمسة أيام متواصلة بأحدث التقنيات الحديثة دون تدخل جراحي.

و ذلك لصالح المرضى الذين تم اكتشافهم من خلال حملات الفحص المسبقة التي قامت بها جمعية “تاج”.

بالتنسيق مع مجموعة من أطباء جراحة العيون بعد التنقل إليهم في أماكن تواجدهم.

وتطوع ستة أخصائيين في جراحة العيون من ولاية الوادي وبسكرة وتقرت بإجراء عمليات مجانية.

واستفاد من هذه العمليات مرضى عديد المناطق النائية بالولاية ومن البدو الرحل، بكل من دائرة جامعة وسيدي عمران.

و الطالب العربي ودوار الماء الحدودية و بعض المناطق النائية بدائرة قمار.

وتندرج هذه التظاهرة الصحية لتسهيل تنقل مرضى المناطق النائية بالجنوب الكبير لعلاجهم خاصة مع انتشار مرض الماء الأبيض.