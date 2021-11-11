أطباء قلب.. هذه الساعة مناسبة للنوم ليلا

تمكن علماء و أطباء بريطانيون من التوصل إلى أن الأشخاص الذين ينامون على 10 و11 مساء يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. وهذا مقارنة بمن ينامون مبكرا أو متأخرا.

كما عمل علماء و أطباء مختصون في أمراض القلب على تحليل العلاقة بين معايير بداية النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية. وشملت دراستهم 88.026 رجلا وامرأة.

ووجد أطباء القلب والفريق العلمي، أن أولئك الذين ينامون بمنتصف الليل أو بعد ذلك يواجهون احتمال التعرض لمخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب. إضافة إلى الأوعية الدموية بنسبة 25 بالمائة.

أما أولئك الذين يستلقون للنوم بالساعة 11:00 مساء و11:59 فهمن معرضون لمخاطر محتملة بنسبة 12 بالمائة للإصابة بمثل هذه الأمراض. في حين أن أولئك الذين ينامون قبل الساعة 22:00 فالمخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها بنسبة 14% -حسب أطباء مختصون-.

وبهذا الشأن، قال الدكتور ديفيد بلانز من جامعة إكستر: “الوقت الأكثر خطورة هو بعد منتصف الليل”. كما تابع “ربما لأنه يمكن أن يقلل من احتمالية رؤية ضوء الصباح، الذي يعيد ضبط الساعة البيولوجية”.

ولطالما أجريت العشرات من الدراسات والأبحاث العلمية التي خلصت إلى أهمية أخذ قسط وافر من النوم.

فالنوم الجيد ليلا يساعد أجسامنا على إصلاح نفسها والعمل كما ينبغي، ويرتبط بتحسين الصحة العقلية وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

وثبت أيضا أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم مرتبط بالتدهور المعرفي وحالات مرضية مثل مرض الزهايمر.

إلا أن المفاجأة هي أن الحصول على قسط وافر من النوم أكثر من اللازم يضر بعقولنا أيضا، بحسب ما ورد في موقع مجلة “ساينس أليرت” Science Alert.

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