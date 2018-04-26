أطباء مستشفى دوما يكشفون حقيقة الهجوم الكيميائي المزعوم

فند أطباء من مستشفى ريف دمشق في مدينة دوما السورية، المزاعم عن الهجوم بسلاح كيميائي، وإصابات المدنيين لاستنشاقهم غازات سامة.

وقال أحد الأطباء خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة لاهاي أنه نتيجة لفتح المعابر الأمنة وخروج العديد من الكادر الطبي إلى خارج المدينة.

عانينا من نقص في الأفراد المدربين على التعامل مع الحالات الطبية المختلفة.

قمنا بالاستعانة بعدد من الكوادر غير المهنية لسد النقص.

الأمر الذي أدى إلى تواجد أشخاص غير قادرين على تقييم الموقف وبيان حقيقة الإصابات وخطورتها.

وأشار الأطباء إلى أن الحالات التي فحصوها أغلبها لأشخاص اختنقوا بسبب غبار ودخان المعارك.

وأشار أحد الأطباء إلى أن استخدام المواطنين لإطارات السيارات في التدفئة وتسخين الطعام تسبب بحالات اختناق بغاز ثاني أوكسيد الكربون.

نتيجة الظروف السيئة للمعيشة وفقدان التهوية الصحيحة في بعض الأماكن.

وشدد الأطباء على أنهم لم يصادفوا أي حالة تسمم بغاز الكلور أو السارين أو أي غازات أخرى خلال عملهم بالمستشفى.