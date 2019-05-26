أطباء وعمال المؤسسة الاستشفائية يحتجون عقب الاعتداء على زميلهم بالوادي

احتج أطباء وعمال المؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني بالوادي، داخل المؤسسة منددين بالاعتداء الهمجي، الذي طال زميلهم وخلف له عجز ل 21 يوما بكسور على مستوى الذراع.

المحتجون تأسفوا على الوضع خاصة مع تكرار الاعتداءات على الطاقم الطبي في كل مرة خاصة في الشهر الفضيل.

وطالب المحتجون بضرورة توفير الأمن في المستشفيات، وردع مثل هذه الاعتداءات بسن قوانين صارمة تحمي أصحاب المآزر البيضاء من الاعتداءات، التي تطالهم في كل مرة.

المحتجون تضامنوا مع زميلهم، وطالبوا بتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء من أجل ردع هذه التصرفات، التي تهين أصحاب هذه المهنة النبيلة.