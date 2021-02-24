أطباء وعمال مستشفى قرميط الناصر يحتجون في السوقر بتيارت

طالبوا بالترقية و توفير الإمكانات و المنحة وحل مشكل الخدمات الإجتماعية

تجمع اليوم الأربعاء الطاقم الطبي والإداري للمؤسسة الإسشتفائية للصحة العمومية قرميط الناصر في بهو المؤسسة.

وذلك احتجاجا منهم على جملة من الإنشغالات التي يعاني منها المستشفى منذ فترة.

وطالب المحتجون الذين توقفوا عن العمل لساعة واحدة صباحا من السلطات بضرورة التدخل لحل المشاكل المطروحة.

ففي بيان الإحتجاج الذي تبنته كل من النقابة الجزائرية لشبه الطبيينSAPوالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العموميةSNPSPالذي تلقت النهار نسخة منه،

اشتكى هؤلاء من نقص الإمكانات والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بسبب تزايد النشاطات الطبية والجراحية في المؤسسة.

كما اشتكى هؤلاء أيضا من نقص سيارات الإسعاف وتعطلها و مشكل السكنات الوظيفية الذي أدى الى عزوف الأطباء الأخصائيين للإلتحاق بالمؤسسة،

بالإضافة إلى رداءة الوجبات والخدمات المقدمة للمرضى والعمال المناوبين وعدم صرف منحة الشطر الثالث الخاصة بوباء الكورونا،

وكذا عدم فتح مناصب الترقية للأطباء وشبه الطبيين والنقص الكبير في المناصب الخاصة بأعوان الأمن والحراسة وأعوان النظافة وعدم التوصل لمشكل الخدمات الإجتماعية.

هذا وطالبت النقابتان من السلطات المعنية بوجوب التدخل وحل المشاكل المطروحة لتوفير ظروف أفضل للمرضى.

و قد حاولت النهار الاتصال بمدير المستشفى الا أنه تعذر علينا ذلك.