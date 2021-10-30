أطعمة مفيدة لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

الخضراوات الورقية الخضراء

الكرنب، الجرجير، السبانخ وغيرها، تحتوي على خصائص مضادة للسرطان، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة الكاروتينية، والتي ترتبط مستويات الدم المرتفعة منها بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات مليئة بالمركبات التي قد تحمي من سرطان الثدي، بما في ذلك حمض الفوليك وما تحتويه من فيتامينات التي توفر عناصر الغذائية مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

الأسماك الدهنية

حيث تشتهر الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والسردين، بفوائدها الصحية الرائعة، فقد توفر دهون أوميغا3، ومضادات الأكسدة ال واقية من السرطان، وتظهر بعض الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية قد يقلل على وجه التحديد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الأطعمة المخمّرة

فهي الأخرى تحتوي على عناصر غذائية تحمي من سرطان الثدي، مثل الزبادي والألبان، كما تشير الأبحاث التي أجريت حول هذه الأطعمة إلى تأثيرها الوقائي مرتبط بتعزيز المناعة أيضا.