أطعمة ومشروبات تقلل حرارة الجسم خلال فصل الصيف

مع دخول فصل الصيف، يبدأ الجسم في فقد الكثير من الماء سواء بسبب التعرض لأشعة الشمس أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويقدم خبراء التغذية مجموعة الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم. وتمدك بالسوائل اللازمة وفقًا لما نشره موقع “ndtv”.

الماء

أفضل طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة هي الترطيب بانتظام. عن طريق شرب من 2.7 إلى 3 لتر من الماء يوميًا ضروري للحفاظ على برودة الجسم.

البطيخ

كما يعتبر البطيخ من أعلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. حيث يتكون من حوالي 90٪ ماء. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على برودة الجسم.

الخيار

على غرار البطيخ، يعد الخيار من أعلى الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. كما أنه غني بالألياف التي تساعد في علاج الإمساك الذي قد يحدث بسبب الطقس الحار.

البصل

لا يهدئ البصل الجسم فحسب، بل يحمي الجسم أيضًا من ضربات الشمس. إنه أيضًا غذاء خارق سيحميك من الأمراض المختلفة النشطة في الصيف.

اللبن الرائب

وهو أحد أفضل منتجات الألبان التي تضيفها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف. فإن كان معظم الأطعمة الغنية بالبروتين من اللحوم والدواجن قد تزيد من حرارة الجسم. من ناحية أخرى، فإن اللبن الرائب غني بالبروتين ويبرد حرارة الجسم.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند طريقة رائعة لزيادة كمية المياه التي تتناولها. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض في الصيف.

أوراق النعناع

كما أن أوراق النعناع منعشة تمامًا مثل تبريد الجسم، إنها تعمل بشكل رائع. إذا كنت ترغب في تعزيز نكهة عصائر الفاكهة وعصير الليمون والشاي المثلج والمشروبات الصيفية الأخرى.

الخضراوات الورقية

تشمل الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط والخس والكرنب. وما إلى ذلك تحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء ومليئة بالعناصر الغذائية.

اللبن

اللبن، هو واحد من عدد قليل جدًا من الأطعمة الغنية بالبروتين التي تهدئ الجسم. إنه أيضًا مشروب منعش ويوفر أيضًا الراحة من مشاكل القناة الهضمية التي قد تحدث بسبب الطقس.

الحمضيات

تعد ثمار الحمضيات مصدرًا رائعًا للترطيب وفيتامين C، وكلاهما يعمل كدرع ضد الطقس الحار. بعض ثمار الحمضيات المتوفرة بشكل شائع هي البرتقال والليمون والليمون الحامض والجريب فروت.

الأفوكادو

كما تعتبر الأفوكادو إضافة رائعة لنظامك الغذائي لأنها غنية بالدهون الصحية، على عكس الأطعمة الدهنية الأخرى. التي قد تؤدي إلى جفاف الجسم. فإن الأفوكادو مرطب وتساعد الدهون الجسم على امتصاص الفيتامينات الأخرى بشكل أفضل.