أطفئوا التدفئة والأنوار واستحموا مرة يوميا.. هذه تعليمات الاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمة الغاز

قدمت المفوضية الأوروبية خطة إلى الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب على الغاز طواعية بنسبة 15٪ خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

وهذا ما ينبثق عن العرض الذي قدمته المفوضية إلى ممثلي 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. بهدف مناقشته في كل دولة على حدى، وذلك في إطار اللجوء الهادف إلى التعامل. مع أي تخفيض إضافي محتمل في واردات الغاز الروسي.

في بيان صحفي ، حددت المفوضية الأوروبية أنها طلبت أيضًا من الدول الأعضاء دراسة إدخال تخفيض إلزامي. اعتمادًا على تطور واردات الغاز الروسي ، للفترة المقبلة.

وتواجه معظم دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا في إمدادات الغاز، بسبب محاولاتها للتخلص من اعتمادها على الغاز الروسي. وخفضًا بنسبة 40٪ في الإمدادات منذ جوان الماضي من موسكو، عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

وتم إغلاق إمدادات خطوط الأنابيب تمامًا بسبب أعمال الصيانة التي بدأت الأسبوع الماضي.

ويتوقع اقتراح المفوضية الأوروبية انخفاضًا في الطلب في الفترة من أوت إلى مارس المقبل. مقارنة بمتوسط ​​الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشجع اللجنة استخدام مصادر بديلة لتدفئة المناطق، ومضخات الحرارة في المنازل الخاصة. كما توصي بحملات تحسيسية لتشجيع الأسر على خفض منظم الحرارة بدرجة واحدة هذا الشتاء.

كما تطالب بروكسل الدول بتبني إجراءات ملزمة للحد من التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية. حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية.

وقالت إن التحول إلى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية قد يكون ضروريًا على أساس مؤقت.

تخفيض استهلاك الطاقة.. فرنسا تستعد لذلك والدول الأخرى تمتثل بالفعل

دعت الحكومة الفرنسية مواطنيها إلى اتخاذ مبادرات يومية صغيرة لتوفير الطاقة.

وأشار أوليفييه فيران إلى أن الدولة ستتخذ أيضًا تدابير لتوفير الطاقة وأن الشركات مدعوة أيضًا للقيام بذلك.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الفرنسيين إلى اتخاذ “مبادرات يومية صغيرة” لتوفير الطاقة.

ودعا إلى قطع شبكة wifi عند الانتهاء من الاستخدام، وخفض تكييف الهواء. بعد أن أصبحت درجات الحرارة الآن من المتوقع أن تنخفض. وإطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة.

قللوا الاستحمام.. شركة غاز ألمانية تحث على توفير الطاقة

حث جورج فريدريخس، رئيس أكبر شركة غاز إقليمية في ألمانيا، مواطني بلاده على قضاء وقت أقل في الحمام. من أجل تقليل استهلاك الطاقة.

ونقلت صحيفة Berliner Zeitung عن فريدريخس قوله يتعلق الأمر أكثر بتقليل وقت الاستحمام. لأن نحو 20 % من الحرارة مطلوبة لتسخين المياه، لذلك من الأفضل تقليل وقت الاستحمام والاغتسال وغسل اليدين».

وبحسب قوله، سيتعين على جميع الألمان خفض درجة الحرارة في منازلهم.

وقال فريدريخس “قد يحتاج أي شخص مسن أو مريض درجتين أكثر من أي شخص شاب يتمتع بصحة جيد. ويمكنه تحمل الشتاء جيدا مع كنزتين من الصوف وصعود السلم قليلا. نحتاج جميعا إلى تنظيم درجة الحرارة وتحديد مكان عتبة الألم لدينا. لأن خفض حتى درجة واحدة من درجة حرارة الغرفة، توفر ما يصل إلى 7 % من الطاقة.