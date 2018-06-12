أطفال الأغواط سيخيمون في 14 ولاية سياحية هذه الصائفة

تم اتخاذ عدة تدابير ترمي في مجملها إلى ضمان ترفيه وتسلية الشباب خلال الفترة الصيفية.

حيث يتعلق الأمر بالتنسيق مع 14 ولاية ساحلية من أجل تخصيص مواقع للتخييم وفضاءات لاستقطاب الأطفال إلى جانب استغلال مخيم ولاية الأغواط باسطاوالي في العاصمة.

بغية مضاعفة عدد الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية والذي بلغ السنة الفارطة حوالي الفي طفل.

وتم اقتناء مسبحين متنقلين بطول 15 متر لكل واحد منهما في انتظار اقتناء عدد مماثل أو أكثر من ذات النوع من المسابح.

لتوزيعها وبالتناوب على البلديات التي لا تتوفر على أي صنف من تلك المنشآت الشبانية.

وتضاف تلك التدابير إلى وضع المسابح المتوفرة حاليا في متناول الشباب حيث تتوفر الولاية على خمسة مسابح مغطاة.

لتتعزز قريبا بمسبحين مماثلين بكل من بلديتي حاسي الدلاعة وبليل حاسي الرمل.

وبالموازاة مع ذلك تم مؤخرا وضع حجر الأساس لإنجاز مسبحين جواريين ببلديتي تاجموت وقصر الحيران.

مع إعادة بعث أشغال مشروع مسبح نصف أولمبي بآفلو.