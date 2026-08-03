أطفال الجالية يستمتعون برحلة بحرية على متن “سيرايدي”

نظمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين رحلة بحرية لفائدة أطفال مخيم عين طاية «الشهيد خليل يوسفي»، على متن سفينة النقل البحري الحضري «سيرايدي».وذلك في إطار البرنامج الوطني للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وشكلت الرحلة فرصة للأطفال لاكتشاف وطنهم الأم وسواحله، في أجواء طبعتها الفرحة والمشاركة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.