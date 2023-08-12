أطفال المدارس القرآنية بأدرار يلتحقون بالمخيم الصيفي في العاصمة

توجه 50 طفلا من المدارس القرأنية “الحافظ الصغير” بأدرار، اليوم السبت، للمخيم الصيفي بالعاصمة، عبر مطار توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير بأدرار.

وتأتي هذه العملية، تبعاً لتعليمات رئيس الجمهورية والتي تنص على التكفل بأبناء الولايات الجنوبية من أجل نقلهم عبر رحلات جوية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، توجه الأكفال صبيحة هذا اليوم بإتجاه الجزائر العاصمة، على متن رحلة جوية خاصة.

وتم نقل الأطفال، بطائرة عسكرية مسخرة لنقل أطفال المدارس القرآنية من الفائزين في مسابقة الحافظ الصغير في طبعتها الثالثة لسنة 2023.

وتم تنظيم هذا المخيم الصيفي لفائدة أطفال المدارس القرأنية “الحافظ الصغير”، ويشارك فيه 50 طفلا وطفلة.

هذه العملية تمت بمشاركة وتنسيق بين مصالح الجماعات المحلية، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، مديرية الشباب والرياضة. مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن الوطني والهلال الأحمر الجزائري.