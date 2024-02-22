أطفال بالمكياج.. ظاهرة “Sephora KIDS” تجتاح تيك توك

في الأسابيع الأخيرة، غمرت الفتيات المراهقات متاجر التجميل، على تطبيق تيك توك. حيث حصد وسم #sephorakids أكثر من 531 مليون مشاهدة.

ونشر بعض مستخدمي الإنترنت مقاطع فيديو تندد بوجود هؤلاء الفتيات الصغيرات في عالم التجميل.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها، على سبيل المثال. تقوم امرأة بإحصاء عدد الفتيات في سن العاشرة تقريبًا اللاتي تراهن في متاجر التجميل.

ظاهرة خطيرة

وعلى الرغم من التسمية التي أطلقت على هذه الظاهرة، إلا أن سيفورا ليست أصل هذه الظاهرة. فبحسب موقع معلومات شبكة الموضة، فهي مرتبطة بمؤثرين من جيل مواليد بعد 2010). مثل نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكاني ويست.

في عام 2022، عندما لم تكن قد بلغت العاشرة من عمرها بعد. أظهر مقطع فيديو منشور على Tiktok روتين جمالها باستخدام، قناع ورقي وقناع للشفاه.

كما أظهرت ابنة عمها، بينيلوبي، ابنة كورتني كارداشيان، روتين جمالها في مقاطع الفيديو.

وانتشرت إحداها في نوفمبر الماضي، بعد أن أعادت طبيبة الأمراض الجلدية الأمريكية، بروك جيفي، نشرها. متسائلة “لماذا تحتاج هذه الفتاة الرائعة البالغة من العمر 11 عامًا إلى مكياج وعناية روتينية بالبشرة أكثر تعقيدًا من مكياجي.

يتم أيضًا تنظيم مقاطع الفيديو في بعض الأحيان من قبل الآباء أنفسهم. للحصول على أكبر عدد من المشاهدات على حساباتهم على Tiktok. وتسليط الضوء على المشكلات التي يفرضها وجود الأطفال في مقاطع الفيديو واسعة الانتشار.

خاصة وأن هذه المنتجات غير مفيدة لمرحلة ما قبل المراهقة. والأسوأ من ذلك أنهم قد يلحقون الضرر بجلدهم.

وأوضحت ميشيل وونغ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الكيمياء، “بشرتنا تصل إلى ذروتها فيما يتعلق بالكولاجين. وهو أحد البروتينات الموجودة في الجلد والتي تحافظ على نعومتها، في منتصف العشرينات من عمرنا تقريبًا”.

وحذرت قائلة: “إذا كنت أصغر من ذلك بكثير، مثل 10 سنوات. فأنت لا تحتاج حقًا إلى هذه الأنواع من المنتجات ويمكن أن تلحق الضرر ببشرتك”. وهو ما حدث لجريس، وهي فتاة تبلغ من العمر الآن 13 عامًا، وتروي قناة ABC قصتها.

فبعد أن أصبحت الفتاة مهتمة بالعناية بالبشرة في سن العاشرة، تستخدم منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد. المصممة لمساعدة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة. وفي أحد الأيام، اشترت منتجًا أدى إلى حرق بشرتها. تحول وجهه إلى اللون الأحمر وظهرت البثور الصغيرة. وبينما لا تزال تتبع روتينًا للعناية بالبشرة، فإنها تحاول الآن استخدام عدد أقل من المنتجات.