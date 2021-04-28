أطفال بين عمر 13 و14 سنة يصابون بالسلالة الجديدة لـ”كورونا”

لأول مرة في الجزائر منذ ظهور الفيروس التاجي

البروفيسور رياض مهياوي:”حذارِ.. الفيروس يهاجم أشخاصا أقل من 40 سنة”

كشف البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس “كورونا”، إنه لأول مرة في الجزائر، تم تسجيل حالات “كوفيد 19” لأطفال يتراوح سنهم بين 13 و 14 سنة، حيث تم إصابتهم من السلالة الجديدة المتحورة، مشيرا إلى أن هذه السلالة تهاجم حتى الأشخاص الأقل من 40 سنة.

وحذّر مهياوي من احتمال حدوث موجة ثالثة رغم نجاح استراتيجية الحكومة في السيطرة على الوباء حتى الآن، في حال استمرت اللا مبالاة وعدم التقيد بتدابير الوقاية وتطبيق “البروتوكولات” الصحية.

وفي السياق ذاته، دعا مهياوي، المواطنين، إلى التحلي بروح وطنية وتضامنية في أداء واجبهم ومساعدة السلطات العمومية في احتواء الوباء، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة مواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية بخطورة الوباء بالنسبة للأشخاص وتطبيق “البروتوكولات” الصحية بالنسبة للمؤسسات.

على صعيد متصل، استبعد مهياوي اللجوء في الوقت الراهن إلى تطبيق الحجر الصحي، لأن الوضعية الحالية – حسب رأيه – “ليست كارثية” ولا تستدعي ذلك، لافتا إلى أن المصالح الصحية تتجه إلى تطبيق استراتيجية التحريات الوبائية “الميكروسكوبية” التي ستسمح بتحديد البؤر بدقة وتفادي الحجر العام على منطقة بكاملها.

من جهة أخرى، أشار مهياوي، إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالسلالتين النيجيرية والبريطانية بلغ 400 حالة، وأن الأخيرة سجلت بعشرين ولاية حتى الآن، لافتا إلى أن السلالات الجديدة أصبحت تصيب الأشخاص أقل من أربعين سنة.

كما أكد البرفيسور بأن الوضعية الوبائية أصبحت “مقلقة جدا” في الأيام الأخيرة، بعد أن أخذت حالات الإصابة منحى تصاعديا قد ينذر بموجة ثالثة.

وأوضح أن حالات الإصابة بالفيروس عاودت الصعود بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية بسبب حالة التراخي والتهاون في سلوكات المواطنين، فيما يتعلق بالالتزام بالتدابير الوقائية، كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وفي هذا الصدد، دعا البرفيسور مهياوي، المواطنين، إلى التحلي بالانضباط وبروح المسؤولية من خلال التقيد بإلاجراءات الوقائية.