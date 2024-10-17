أطفال فرقة Ghetto Kids الأوغاندية يشعلون أوبرا الجزائر

أشرفت أمس الأربعاء وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”. على حفل افتتاح تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية 2024”. تحت شعار “شعب واحد متحد في الثقافة يُبدع من أجل العالم.

وقد رحبت الوزيرة في بالبداية بضيوف الجزائر من الوفود التي تشارك في هذا المحفل الإفريقي. الذي سيكون من دون شك واجهة حقيقية وجمالية وحضارية للتراث الإنساني الإفريقي.

وأكدت على أنَّ الجزائر كانت ولا تزال في صدارة الدول المؤمنة بأحقية الشعوب جميعا بلا استثناء. والإفريقية منها خاصة في الحرية والعيش الكريم. مع تحقيق الرفاه الاقتصادي القائم على شروط النهضة المأمولة والتنمية المستدامة، إلى جانب الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزيرة على الدّور الفعّال الذي تعتزم أن تضطلع به دولة الجزائر. قصد تحقيق الأهداف الثقافية المشتركة ضمن الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد الأفريقي، تأصيلا للثقافة الإفريقية. وتعزيزا لقيم التبادل والتضامن والمحبة والأخوة الإنسانية، ونشرا لثقافة السلام وقيم التعايش.

وقدأبهر مجموعة من الأطفال الأفارقة المنحدرين من شوارع كمبالا في أوغندا جمهور أوبرا الجزائر. في العرض الناجح برقصاتهم وأزياءهم الملونة وابتساماتهم المبهرة.

وأتيحت الفرصة لهؤلاء الأطفال بزيارة عديد الدول بسبب آدائهم المبهر والتدريبات التي تلقوها من داودا كافوما. المعلم السابق البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أنشأ مؤسسة Inspire Ghetto Kids Foundation. في عام 2007 في حي Makindye الفقير، في كمبالا. وهو نفسه من عائلة مكونة من ثلاثين طفلاً من ست أمهات، حيث تذكر أنه اضطر إلى إعالة نفسه منذ سن مبكرة بعد وفاة والده. والبحث في القمامة لاستعادة الخردة المعدنية أو بيع الفاكهة لسائقي السيارات المتوقفة عند الإشارة الحمراء.

وتمت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على Youtube ملايين المرات. حيث فازت المجموعة بالعديد من الجوائز الدولية وعملت مع نجوم عالميين مثل الأمريكي كريس براون ونجم أفروبيتس النيجيري ويزكيد.

في عام 2022 ، استحوذت المجموعة بشكل ملحوظ على منصة كأس العالم لكرة القدم في قطر.