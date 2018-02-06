أطفال في سن الزهور دون دراسة بدوار بوجمعة في وهران

يعاني أطفال حي الشهيد محمود بدوار بوجمعة في وهران حرمانهم من حقهم الشرعي في الالتحاق بمقاعد الدراسة،

وهذا كونهم يسكنون رفقة عائلاتهم بحي فضوي، تبقى من بين الوثائق المطلوبة لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية شهادة الإقامة التي لا يملكونها.

هو المطلب الوحيد الذي أشار إليه أحد قاطني الحي الفوضوي الذي بقدر المأساة التي يكابدونها لسنوات أمام غياب الكهرباء، الغاز والماء،

ناهيك عن انعدام الأمن فإن ما يؤرقهم بصفة خاصة حرمان أبنائهم من الدراسة لعدم توفر شهادة الإقامة المطلوبة بالمؤسسات التربوية،

حيث وجهوا صرخة استغاثة للسلطات المحلية للنظر إليهم بعين الرحمة والإنسانية بتمكينهم من سكنات لائقة بإحدى المجمعات السكنية الاجتماعية الجاهزة بمحاذاتهم،

أو الترخيص لهم بالبناء لحفظ كرامهم وكرامة أبنائهم أكبر المتضررين من وضعيتهم المزرية التي تسببت فيها أزمة السكن.