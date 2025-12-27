أطفال من الجالية الوطنية في زيارة إلى مواقع تاريخية بسطيف

حلّ أطفال من الجالية الوطنية بولاية سطيف، في محطة تاريخية وثقافية ثرية بالدلالات والمعاني، وهذا في إطار تجسيد برنامج “رحلة الذاكرة” لفائدة أطفال الجالية الوطنية بالخارج، والمنظم بالتنسيق الوثيق بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ووزارة الشؤون الخارجية (كِتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج).

وأوضحت وزارة المجاهدين، أن برنامج الزيارة الذي مر على مدار يومي 23 و24 ديسمبر 2025، شمل عدة مواقع تاريخية ورمزية. أين طاف الأطفال أرجاء المتحف الولائي للمجاهد بمدينة سطيف، حيث اطّلعوا على مختلف أجنحته. التي توثّق محطات الكفاح والنضال بالمنطقة، من خلال عرض الصور والمقتنيات واللوحات والمجسّمات. التي تجسّد المعاقل والمعارك التاريخية، وبالمناسبة تم تقديم تكريم رمزي لفائدتهم.

كما قاموا زيارة المعلم التذكاري المخلّد للشهيد بوزيد سعال، أول شهيد سقط في مظاهرات 08 ماي 1945. والتي تعد محطة استحضار مؤثرة لتضحيات الشهداء الأبرار من أجل استرجاع الحرية والاستقلال .

ليتنقلوا بعدها إلى موقع عين الفوّارة بوسط مدينة سطيف، باعتبارها أحد أبرز رموز المدينة ومعالمها التاريخية. حيث التُقطت صور تذكارية للأطفال .

هذا وتم تنظيم نشاطات تاريخية وثقافية بمركز الراحة للمجاهدين بحمام قرقور، لفائدة الأطفال، شملت فقرات تعريفية. بالثورة التحريرية المجيدة، ساهمت في تعميق معارف الأطفال بتاريخ بلادهم وتعزيز ارتباطهم بالذاكرة الوطنية، في إطار تربوي هادف.

يشار أن هذه الرحلة وتأتي في إطار تجسيد خارطة الطريق القطاعية الرامية إلى تبليغ الرسالة التاريخية للناشئة. لاسيما بنات وأبناء الجالية الوطنية بالخارج، وتعزيز صلتهم بذاكرة الوطن وتاريخه المجيد.

من جهتهم عبّر أطفال الجالية ومرافقوهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم لهذه المبادرة، التي مكّنتهم من التعرّف عن قرب على تاريخ الجزائر وثورتها المجيدة، بما يعزّز الفهم التاريخي وتسلسل الأحداث، لدى الناشئة.

كما أكّد أولياء الأطفال المشاركين أن هذه الرحلة شكّلت فرصة حقيقية لغرس قيم الوطنية. والتعريف برموز الثورة وقادتها الأبطال، والاطلاع على التراث النضالي والذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.

