أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بتيزي وزو يتحدون إعاقتهم و يثبتون وجودهم في المجتمع

أبدع أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بولاية تيزي وزو، في صنع عدّة تحف جميلة.

التحف مصنوعة من قطع الزجاج، الكراسي بالخزف وطاولات من الخشب,أواني زجاجية مزينة بالالوان و الرسوم.

هي كلها ابداعات صنعتها أنامل اطفال ليسوا كسائرالأطفال، إنّما هم من ذوي الاحتياجات الخاصة و بالضبط المعوقين ذهنيا.

اختاروا أن يحاكوا من خلالها المجتمع باللون والصورة، همومهم وطموحاتهم التي لا يمكن سماعها الا من خلالها.

لكن ما كان هؤلاء الاطفال ان ينجحوا و يتغلبوا على إعاقاتهم لو لا مساعدة أولياءهم و تشجعيهم الدائم لهم.

ما دفعهم إلى إنشاء جمعية خاصة بأولياء الأطفال المعوقين ذهنيا قصد مساندتهم في إعاتقتهم.

وهذا من خلال انشاء لهم بامكانياتهم مركز نفسي بيداغوجي لايصالهم الى طريق الاندماج في المجتمع.

وكذا تعزيز ثقتهم بانفسهم و الإعتماد على أنفسهم في تأمين احتياجاته .

يقال ان الاعاثقة تكمن في اعاقة الفكر و ليس الجسد و هذا ما اثبته هؤلاء الاطفال الذين تحاكي ابداعاتهم الاصحاء.

فهم فعلا أطفال أقوياء و وراء قوتهم أولياء يساندوهم ليرسموا لهم مستقبلا .

يحمل لهم اشراقات جديدة في العيش بكرامة كأقرانه الأصحاء في المجتمع.