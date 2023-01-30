قناة النهار أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جانفي 2023 - 18:03 شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Nisbm اقرأ أيضا غليزان : المحيط الفلاحي العقايبيبة..فلاحون يرفعون التحدي في خدمة الأرض قناة النهار 17 جانفي رئيس الجمهورية: سنة 2022 عرفت إنتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 19 جانفي تربية: المطالبة بقوانين ردعية .. بسبب الإعتداءات المتكررة على الأسرة التربوية قناة النهار 12 جانفي سامية طبوش: الإنتاجات التي تصور في آخر دقيقة أصحابها لا تهمهم النوعية قناة النهار 19 جانفي تيارت / البطاقة المهنية للفلاح .. عصرنة وتسهيل للخدمات وتطوير للقطاع الفلاحي قناة النهار 18 جانفي الأمن الوطني : حجز 1300 مليار سنتيم و 9 ملايين اورو من العقارات والمنقولات قناة النهار 23 جانفي درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي فاسألوا : كراهة الحلف في البيع قناة النهار 23 جانفي وصول جثمان الشهيد العقيد مناري مراد إلى بيته العائلي واستقباله بالزغاريد قناة النهار 24 جانفي والي ولاية عين الدفلى يقدّم الراية الوطنية لوالد الشهيد دحماني موسى قناة النهار 24 جانفي