أطفال يعيشون في عالم الخيال بسبب الرسوم المتحركة

يمضي معظم الأطفال ساعات طويلة مع مشاهدة التلفاز والإنترنيت، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكاتهم

ويجعلهم يعيشون في عالم الخيال.

وقالت الأخصائية الإجتماعية أمينة حريش، خلال استضافتها في قناة “النهار”، أن غياب الرقابة الأسرية خاصة من طرف الأولياء يجعل الأطفال يعيشون في عالم الخيال لقضائهم ساعات طويلة مع مشاهدة الرسوم المتحركة.

وأكدت أمينة حريش، أنه يجب مراقبة الأبناء ابتداءً من سنتين لأن الطفل في هذا السن يكتشف العالم المحيط به.

لذلك يجب التواصل معه، وتوضيح له فكرة أن الرسوم المتحركة عبارة عن صورة تتحرك.

كما وجهت نصحية للأولياء بضرورة التواصل مع الأبناء ومراقبتهم وأعطائهم الوقت للعلب.

لأن الرسوم المتحركة تجعل الطفل يعيش في عالم الخيال، وهذاما يدفعه لتقمص الشخصية الإلكترونية.