أطقم طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية تشارك في التكفل بسكان برج باجي مختار

حلّ، بولاية برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، فريق صحّي مختص تابع للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة من الثامن حتى الـ23 فيفري 2025. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار المهام الإنسانية النبيلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في الوقوف إلى جانب المواطنين. ودعمًا لمصالح الصحة العمومية وتظافر الجهود للحد من انتشار الأمراض ومسبباتها بإقليم الولايات الحدودية. حلّ بولاية برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، فريق صحّي مختص تابع للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 08 الى 23 فيفري 2025”.

وتأتي هذه العملية لتؤكد وقوف ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في دعم المنظومة الصحيّة الوطنية. من خلال المشاركة في الحد من انتشار بعض الأمراض والأوبئة على مستوى ولاية برج باجي مختار. لا سيّما في القرى النائية والمناطق المعزولة، إذ جرت هذه العملية في ظروف جيّدة وتنظيم محكم. وشملت جميع فئات ساكنة الولاية، يضيف المصدر ذاته.