أطلقوا سراح أوناس.. !!!

تحول ظهور الدولي الجزائري، آدم أوناس كأساسي مع “نابولي” المطلب في إيطاليا خاصة مع البرمجة المُكثفة التي يواجهها “البيرتينوبي” مؤخرا.

وأكدت “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن “ماوريتسيو ساري” بحاجة لمن يُقنعه بضرورة منح الفُرصة لليساري بداية من سهرة اليوم أمام “جنوى”.

وفي سياق مُتصل، فإن الكثير اللاعبين القدامى نادوا بضرورة إطلاق سراح آدم بعد مُستوياته المميزة خلال الدقائق التي شارك فيها.

واكتفى نجم “بوردو” السابق بالمُشاركة في أربع مُباريات وبمجموع لم يتجاوز 58دقيقة.منذ وصوله لقلعة “السان باولو”.