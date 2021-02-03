أطلق حملة عالمية لجمع تبرعات مكافحة الوباء فتوفي به.. كورونا يخطف الكابتن توم مور

توفي الكابتن البريطاني المعمّر توم مور الذي أطلق حملة عالمية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا، إثر مضاعفات إصابته بالفيروس.

وثبتت إصابة “الكابتن توم” بكورونا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ100 عام، بعد نقله للمستشفى الأحد الماضي بسبب ضيق التنفس.

وقالت عائلته إنه تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتم تأكيد وفاته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها عائلته.

وقاتل مور في الحرب العالمية الثانية، وأصبح بطلا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة.

وقبل وفاته، قلدته ملكة بريطانيا إليزابيث وسام الفروسية.

وتمكن مور من جمع مبلغ قياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله بعد عناء شديد مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.