أطنان من النفايات و القمامة البلاستيكية تم جمعها من حديقة باستور بمعسكر

أطلقت السلطات المحلية لمعسكر ،اليوم ، حملة نظافة واسعة مست حديقة باستور المهملة منذ عدة سنوات.

وشارك في الحملة مواطنون وجمعيات، إضافة إلى عمال النظافة و عمال الشبيبة والرياضة والأشغال العمومية وقطاعات أخرى، تمكنوا من جمع أطنان من النفايات و القمامة المنزلية التي شوهت منظر الحديقة التي تعتبر رئة مدينة معسكر و متنفسها الوحيد .

في الموضوع، قال رئيس بلدية معسكر، عامر سيد احمد، ان السلطات المحلية تعمل على تحقيق رغبة المواطنين في استعادة بريق حديقة باستور و مناظرها الخلابة التي اخفتها الأوساخ المتراكمة، وتحويل الحديقة إلى منتجع عائلي للترفيه والاستجمام و ممارسة الرياضة.

وأشار أنه يأمل في رفع التجميد عن عملية مركزية لتهيئة الحديقة بقيمة 400 مليون دج ، أعلنت عنها وزارة البيئة قبل سنوات، ولم ترى النور الى يومنا هذا.

كما عبر رئيس لجنة تهيئة الاقليم ببلدية معسكر، سيد احمد هندي، عن نية مصالح البلدية في مواصلة عملية النظافة طيلة هذا الأسبوع بمشاركة الشباب و الجمعيات لتنظيف الحديقة من القاذورات التي يخلفها زوار الحديقة، لاسيما القارورات البلاستيكية التي تؤثر على البيئة وتضر بسلامة الغطاء النباتي، كما تشوه جمال حديقة باستور.