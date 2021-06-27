أطول إصابة مسجلة بفيروس كورونا.. دامت نحو 300 يوم!

كشفت تقارير إعلامية، عن تسجيل أطول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لدى رجل بريطاني، يبلغ من العمر 72 عاما.وثبتت إصابة ديف سميث، من بريستول، في انجلترا، بفيروس كورونا لنحو 300 يوم.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن التحاليل الطبية لسميث، كشفت إنه يعاني نقصا في المناعة ولديه تاريخ من السرطان، ما عرضه لخطر متزايد للإصابة بالعدوى لفترات طويلة.وعانى سميث، من نوع نادر من “كوفيد طويل الأمد” حيث استمر المرض نحو 10 أشهر متواصلة، مسجلا 42 اختبار PCR إيجابيا و7 حالات دخول إلى المستشفى.

ولم يحدث، العلاج بعقار رمديسيفير أي تأثير على إصابة سميث بالفيروس.ليعالج في اليوم 265 من مرضه، باثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وهما Casirivimab وimdevimab، وتحسنت صحته بشكل كبير. وبعد 45 يوما من العلاج، لم يتم اكتشاف الفيروس في اختبارات RT-PCR.

وصرح الدكتور إد موران، استشاري الأمراض المعدية في مركز نورث بريستول تراست حول حالة سميث: “إنه لأمر رائع أننا تمكنا من مساعدة هذا المريض.في حين أن مثل هذه الحالات نادرة، سيكون هناك عدد من الناس في جميع أنحاء البلاد في مواقف مماثلة.فالأعداد الصغيرة تجعل من الصعب إجراء العلاجات التجريبية.ومع ذلك، من المهم أن نجد طريقة للوصول إلى أنظمة العلاج وتطويرها لهؤلاء الأفراد.من أجل رفاهية الفرد وحماية الصحة العامة”.

وبدوره، كشف سميث، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن زوجته رتبت جنازة له 5 مرات. وأنه دخل المستشفى 7 مرات خلال فترة مرضه.وصرح أنه الآن خال من الفيروس، إلا أن العدوى دمرت رئتيه وما يزال يعاني من ضيق في التنفس.