أطول رجل في العالم يبحث عن عروس

قرر أطول رجل في العالم، التركي سلطان كوسين، استمرار مساعيه في البحث عن الزواج. بعد فشله في إيجاد زوجة مناسبة له في روسيا.

ويتجه كوسين، إلى الولايات المتحدة للبحث عن عروس، إذ قال إنه سيحضر مهرجانًا في فلوريدا. للبحث عن الزوجة المناسبة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وأضاف “يجب أن يكون الأمر سهلًا، فأستطيع أن أعول بشكل جيد ولست بحاجة إلى المال. كما إنني أود أن أعود بزوجتي إلى تركيا”.

وكان كوسين (40 عامًا) سافر العام الماضي إلى موسكو بَحثًا عن زوجة.

وأمضى الرجل الذي يبلغ طوله نحو 251 سنتيمترًا، شهورًا في البحث عن فتاة أحلامه، لكنه لم يجد عروسًا مناسبة له.

وقبل رحلته ،التي استمرت عامًا، إلى روسيا، قال كوسين “لقد سمعت أن المرأة الروسية تعشق زوجها إلى الأبد. كما أن الروسيات يفضلن الرجال المهذبين”، وأضاف أن “النساء الروسيات يتمتعن بجمال مذهل وروح محبة”.

يشار إلى أنه تزوج سابقًا في عام 2013 من امرأة سورية تدعى ميرفي ديبو. طولها 175 سنتيمترًا وكانت تصغره بـ 10 أعوام.