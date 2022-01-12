الرقم السري :

136315

سأجعلك تاجا على رأسي.. وأطيعك طول عمري

أنا شابة من ولاية ميلة، عزباء لم يسبق لي الزواج، في العقد الرابع من عمري. وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة وموهوبة، محترمة بشهادة كل من يعرفني. مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول والقلوب معا.

تمنى من المولى العلي القدير، أن يسوق لي رزقي في القريب، وأكمل حياتي إلى جانب رجل خلوق ومحترم. سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي. أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

136316

بالجب والدلال سأعاملك يا أغلى الرجال

أنا شابة من إحدى ولايات الغرب، في العقد الثاني من عمري، عازبة لم يسبق لي الزواج. على قدر كبير من الأخلاق، بالإضافة إلى جمال يسر العين، أعمل كأستاذة. وهذا شرف كبير لي أنني حظيت بشرف تربية الأجيال. فالأمر يزيد في مكانتي ومسؤوليتي أمام نفسي وأمام الله، ولأن لي رغبة جامحة بعد أن نلت وحظيت بالوظيفة في تكوين أسرة اتصلت بكم اليوم لأبث رغبتي حتى ألتقي برفيق عمري تحت لواء سنة الله ورسوله الكريم.

أتمنى أن أرتبط في الحلال، إلى جانب رجل يكون من الغرب، خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان. لا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق بدون أولاد، عامل مستقر وسنه أقل من 40 عام.

الرقم السري :

136317

من يجعلني عروسا في بيته.. فأصون شرفه وأشرف اسمه طول عمري

أنا شابة من مدينة الورود البلدية، أبلغ من العمر 35 عاما، عزباء لم يسبق لي الارتباط. كما أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة، بشهادة كل من حولي طيبة الخصال، وأخلاقي فوق كل اعتبار.

أريد أن يكون لي فرصة أتعرف من خلالها بإذن الله على رجل حياتي. الذي أحيى تحت سقف بيته الهناء وراحة البال، رجل أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة. أريده أعزبا، كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطي الوحيد أن يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكو ن لديه مسكن.