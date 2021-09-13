أعدك بالإخلاص وأن أجعلك أسعد الناس

أبحث عن إستقرار يجعلني أبدأ من جديد. كيف لا وأنا على العهد بالوفاء باقية. بالرغم من مروري بتجربة نكلت بقلبي. وجعلت حياتي قاب قوسين أو أدنى من أن أغرف السعادة أو أجد لقلبي قلبا يحتويه.

سدّت الأبواب في وجهي ولم أعد قادرة على المكابرة والتظاهر بالتماسك، ولن أكذب إن قلت أنّني أرغب في أن أعيد تجربة الزواج مع رجل حنون محب. أنا إمرأة عاصمية أصيلة ابلغ من العمر59 سنة، مطلقة بدون أولاد على قدر كبير من الطيبة والأخلاق، محبة للغير ولا أتوانى في تقديم يد العون لكل من يقصدني. أبدو أقل من سني والكل يحترمني ويمنحني من الإعتبار ما جعلني أتشجع لأن أتقدم بطلبي هذا المتمثل في الإستقرار، كيف لا وأنا لازلت قادرة على العطاء والإحتواء.

أقف ليوم وقفة تأمّل مع نفسي، فأنا أريد أن أعيد بناء حياتي مع رجل مقتدر له من المسؤولية والرغبة في تكوين أسرة ما يجعلني أقبل به بكل فرح وسرور، رجل من إحدى مدن الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز60سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، وأنا مستعدة للبدء من جديد وأنا للأمل معانقة ما حييت فلا حياة بلا أمل.

الرقم السري : 135556

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802