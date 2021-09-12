أعدك بالحياة الكريمة وكل الوفاء

من الصعب أن يجدد الإنسان حياته وقد عاش إلى حدّ بعيد على وقع الألام. ألمي هو مشواري الذي لم يكتمل مع زوجة منحتني كل غالي ولم تبخل عليّ بشيء، أشهد وأقرّ أنها كانت نعم الرفيقة الكريمة لي. كيف لا وقد منحتني بنتين هما اليوم قرتا عيني اللتان أرى الدنيا من خلالهما. وهما من دفعتاني أن أحاول البدأ من جديد لأحلّق في عالم يسوده الستر والإستقرار.

أنا رجل من العاصمة، في العقد السادس من عمري، متقاعد ولي سكن خاص، ذو قلب طيب وتفكير متفتح، أرمل ولي بنتين بالغتين، أريد أن يكون لي غد أفضل مع إنسانة محترمة صادقة، لا شرط لي سوى أن تكون من العاصمة، إمراة ذات خلق ودين، سنها لا يتجاوز55سنة، اقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، أعدها بأن أكون لها نعم الزوج وأن أصونها ما حييت وأقدرها.

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