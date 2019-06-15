أعدك بحياة هادئة وعلاقة قوامها المودّة والمحبة

من بين الشابات المتميزات، نعرفكم على حكيمة من أقصى الغرب الجزائري، طيبة وأمينة تحلم بالزواج ودخول القفص الذهبي على سنة الله ونبيه المختار.

لأجل ذلك اتخذت الأسباب واتصلت بنا لكي تحظى بفرصة لنشر هذا الإعلان. وبدورنا نتمنى لها حظ موفق مع رجل صالح يعينها على العفة والستر، ويكون لها شريك العمر.

حكيمة من ولاية تلمسان، ماكثة في البيت تبلغ من العمر 34 سنة، لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال والأناقة، متوسطة القامة وجذابة.

تناشد ابن الحلال الذي يقاسمها الحياة ويكون لها خير سند بما يرضي الله، رجل صالح ابن عائلة طيبة الأعراق.

تفضل أن يكون من إحدى مدن الغرب الجزائري، يتراوح عمره ما بين 35 و45 سنة.

لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بطفل واحد على الأكثر، تعده بحياة هادئة وعلاقة مستقرة، قوامها المحبة والاحترام.

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الرقم السري : 131622

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