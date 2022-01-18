“أعد التفكير.. قبل أن يؤنبك الضمير”
إلى الأخ عبد المؤمن من العاصمة “أعد التفكير.. قبل أن يؤنبك الضمير”
أخي الكريم واضح جدا من خلال رسالتك أن الضغط عليك كبير، فبين ما تراه مناسبا لك وبين ما طلباه منك والديك أنت مأمور ببرهما والإحسان إليهما، وترك كل مظاهر العقوق لهما والبِّر معناه إدخال السرور عليهما في كل قولٍ أو فعلٍ مادام الأمر الذي طلباه منك لا يوجد فيه معصية الله تعالى أو فيه ضرر علي، لهذا سابق أنت بالخيرات، وأدع لهما، كن لينا في الكلام معهما وعنهما.
ثم اعلم أن تلك التي تحرمك السفر إلى الخارج وتحرمك بناء مستقبلك على حد قولك هي أمك أخي، سخرها الله لراحتك وأمنك وسلامتك وسهرت عليك لما كنت صغيرا ضعيفا،
“أعد التفكير.. قبل أن يؤنبك الضمير”
جعلت حِجرها لك بيتا وفراشا وصدرها لك غذاء، جاعت هي لتشبع أنت سهرت لسهرك، وتألمت لألمك وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا إلا أن اشتد عضدك، ولازلت في عينيها طفلا ترى نفسها وصية عنك.
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اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِ الله الْعَظِيمِ الَّذِي مَلأَ أَرْكَانَ عَرْشِكِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ وَعَلَى آلِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَد مَا فِي عِلْمِ الله الْعَظِيمِ صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِك يَا رَب العَرْشِ الْعَظِيمِ تَعْظِيمًا لِحَبِيبَنَا مُحَمَّدُ ذُو الْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا يَقَظَةً وَمَنَامًا وَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ يَا عَظِيمُ.
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