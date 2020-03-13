أعراب :”الوفاق مُستهدف وعلى أنصارنا الحذر”

إعتبر رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عز الدين أعراب، بأن فريقه أصبح مُستهدفا منذ عودته القوية خلال العام الجديد 2020.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”عودتنا للواجهة أقلقت الكثير، لقد أصبحنا نُسبب إزعاجا والبعض مُتخوفون من حصولنا على الدوري والكأس”.

وواصل :”على أنصارنا الحذر، لكي لا ندفع الثمن غاليا، ولكي لا يتكرر ما حدث في الداربي، وتتم مُعاقبتنا لأسباب ساذجة”.

وتحسر الرجل الأول في نسور الهضاب، على ما عاشته جماهير فريقه في داربي الهضاب.

وقال :”ما ذنب أنصارنا، وهم الذين عادوا الى ديارهم مجروحين، وبسيارات مكسروة، وبعضهم مثل أمام العدالة”.