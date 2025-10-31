أعراب: “الوفاق يمر بمرحلة حرجة وهدفنا إنقاذ ما يمكن انقاذه”

اعترف المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب، بأن فريقه يمر هذا الموسم بوضعية حرجة، وبأنهم يسعون لانقاذ موسمهم الجاري.

وصرح أعراب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا نحن في وضعية حرجة، بالنظر للمرتبة التي نتواجد عليها”.

كما أضاف: “الوضعية الحالية كانت منتظرة، كون الفريق مر منذ ثلاثية مواسم بعدم استقرار اداري، وفني، وحتى من ناحية تعداد اللاعبين”.

وأردف: “استقدامات الصائفة الماضية لم تكن في المستوى، وعلينا أخذ العبر مستقبلا لتصحيح الأمور تدريجيا”.

وتابع المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب: “ّهدفنا في المسوم الحالي، هو محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، بانهاء الموسم في مرتبة مريحة تجعلنا نتفادى السقوط”.