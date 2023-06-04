أعراب :”بن واحي كاد أن يدخل سوسطارة في نفق مظلم”

عاد رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب للحديث عن مشوار الفريق في فترة المدرب المغربي جميل بن واحي سابقا.

وقال سيد احمد أعراب عن تلك الفترة و عن المدرب الذي كاد أين يدخل الفريق في نفق مظلم “حسبه” خلال حلوله ضيفا على قناة النهار اليوم الأحد “كنا نريد بقاء بن واحي، بفضل النتيجة ومشواره، لكن بعدها أصبح إنسان أخر، لم نريد الحديث عنه، ما حدث آمر خطير، و أثّر على الجزائر، الفريق كاد آن ينفجر”.

وأضاف أعراب “كنا في طريق مسدود، قام بأمور ضد اتحاد العاصمة، وبعض الأشخاص ساندوه، لهذا تفطّنا لهذا الأمر”.

يذكر، أن إدارة سوسطارة أقالت بن واحي في 4 أوت 2022، بسبب المشاكل المادية التي كان يعاني منها كثيرا الفريق العاصمي.

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