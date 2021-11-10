أعراب: جاهز لرئاسة الرابطة المحترفة

كشف رئيس السابق لوفاق سطيف عز الدين أعراب عن استعداده للترشح لخوض غمار انتخابات رئاسة الرابطة الأربعاء 22 ديسمبر.

وقال أعراب إثر تدخله عبر إذاعة سطيف اليوم الأربعاء “قررت الترشح لخوض غمار الانتخابات لرئاسة الرابطة ، اتخذت القرار بعد تفكير طويل وكذلك بعد الحاح الاندية من أجل الترشح لهذا المنصب الهام”.

كما قال عن إمكانية الفوز “ثقتي كبيرة في أعضاء الجمعية العامة ولدي حظوظ للوصول الى رئاسة الرابطة”.

إلى جانب ذلك، أضاف أعراب “نراهن على تقديم حلول واقعية لهذه المشاكل وخاصة تلك المرتبطة بالجوانب المادية والمالية التي تعاني منها معظم الاندية”. كما أردف “أشكر رئيس مقرة بن ناصر الذي منحنا التفويض لنتمكن من الناحية القانوية من الترشح”.

وختم “سأجد الحلول الممكنة للمشاكل التي تعاني منها الكرة في بلادنا”.

يذكر، أن عبد الكريم مدوار يواصل مهامه كمسير للرابطة المحترفة، رغم انتهاء عهدته، وهذا إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

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سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في العاصمة المصرية القاهرة على القنوات الجزائرية.

وأعلن التلفزيون العمومي اليوم الثلاثاء أنّه سينقل المواجهة على القناة السادسة والقناة الأولى بداية من الساعة 14:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

إلى جانب ذلك، أعلن المصدر أنّ الفرصة ستكون مواتية للجزائريين لمشاهدة القائد رياض محرز وزملائه على قناة “تايم سبور” المصرية.

يذكر، أن اللقاء سيلعب بالعاصمة المصرية القاهرة “استاد القاهرة الدولي” الجمعة بذكريات الماضي.