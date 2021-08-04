أعراب حكما لمباراة شبيبة القبائل ووداد تلمسان

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم أعراب لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ27 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع شبيبة القبائل بالضيف وداد تلمسان.

وسيدير الحكم أعراب، هذا اللقاء، بمساعدة كل من بيوض، كمساعد أول، وبن حمودة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبن واضح كحكم رابع.

وتسعى الشبيبة لاستغلال هذه المباراة، لاستعادة نغمة الانتصارات، قبل نهائي كأس الرابطة، فيما يطمح وداد تلمسان، لتعزيز رصيده من النقاط، للابتعاد عن الأندية المهددة بالسقوط.

يذكر أن هذه المباراة من المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.