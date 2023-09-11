أعراب: “ذاهبون إلى السعودية على أمل العودة بالكأس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، طموح فريقه في العودة بكأس السوبر الإفريقي من السعودية، رغم اعترافه بصعوبة مهمتهم أمام الأهلي المصري.
وصرح أعراب، لتلفزيون “النهار”: “ذاهبون إلى السعودية لمواجهة فريق كبير اسمه الأهلي، والمباراة ستكون جد صعبة”.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد: “فريق الأهلي المصري متعود على خوض مثل هذه المباريات الكبيرة”.
وفي ختام تصريحاته أبدى سيد أحمد أعراب، أمله في العودة بالكأس مصرحا: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة ايجابية، ولم لا العودة بالكأس”.
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