أعراب: “رسميا سيتم هدم ملعب “عمر حمادي” لبناء ملعب جديد”

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، مصير ملعب “عمر حمادي”، والقرار الأخير الذي تم اتخاذه من السلطات الولائية.

وصرح أعراب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بصفة رسمية تم إصدار قرار من الولاية لهدم ملعب “عمر حمادي””.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد: “سيتم اعادة بناء ملعب جديد بالكامل، مكان ملعب “عمر حمادي”.

وتابع سيد أحمد أعراب: “الموسم المقبل، سنستقبل بملعب “5 جويلية إذا كان متاحا، وفي حال تعذر ذلك سنقدم بطلب للاستقبال بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي”.