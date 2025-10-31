أعراب: “سنكشف هوية المدرب الجديد للوفاق خلال الساعات القليلة المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب، تواجدهم في مفاوضات جد متقدمة، مع أحد المدربين، من أجل توليه العارضة الفنية للفريق.
وصرح عز الدين أعراب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سنقوم بتجديد الطاقم الفني كأول خطوة”.
كما أضاف: “نحن في مفاوضات مع المدرب الجديد، ونتمنى أن نتوصل لاتفاق نهائي في الساعات المقبلة، وسنكشف هوية مدربنا الجديد لاحقا”.
وأردف المدير الرياضي للوفاق: “ّليس من السهل أن تجد مدرب في مستوى فريق وفاق سطيف في المرحلة الحالية”.
وتابع عز الدين أعراب: “من الممكن أن يباشر المدرب الجدديد مهامه مع الفريق بعد مباراتنا المقبلة ضد نجم بن عكنون”.
