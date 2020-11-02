أعراب: “سيتم تأهيل ميصالة قبل انطلاق الموسم الجديد”

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عز الدين أعراب أن اللاعب ميصالة مرباح، سيكون مؤهلا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وصرح أعراب، للصفحة الرسمية للوفاق: “دون الدخول في التفاصيل القانونية، قمنا بعدة إستشارات قانونية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، قبل انتداب ميصالة”.

وأضاف: “كنا نتوقع أن النادي التونسي لن يسهل مهمتنا مع ميصالة، لكن الأمور القانونية واضحة وستسمح لنا بتأهيل اللاعب قبل انطلاق الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد”.

يذكر أن اللاعب السابق للنادي الرياضي الشابي التونسي، ميصالة مرباح (26 عاما)، أمضى في الميركاتو المنصرم على عقد لمدة موسمين مع وفاق سطيف.