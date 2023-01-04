أعراب: “شارف تعب من الضغط الكبير لأنصار الاتحاد”

أرجع رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب، أسباب رحيل المدرب السابق بوعلام شارف، للضغط الكبير الذي عانى منه.

وصرح أعراب، لتلفزيون “النهار”: “شارف تعب من الضغط الذي عاشه من طرف أنصار الفريق، والشتم الذي كان يتعرض له قبل كل مباراة”.

كما أضاف: “عقب مباراتنا الأخيرة أمام شباب قسنطينة، تعرض شارف لوعكة صحية بسب الضغط الكبير الذي عانى منه”.

يذكر أن بوعلام شارف، غادر العارضة الفنية لاتحاد العاصمة قبل نهاية مرحلة الذهاب، ليخلفه عبد الحق بن شيخة.