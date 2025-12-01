أعراب: “علينا استقدام لاعبين في مستوى الوفاق خلال الميركاتو الشتوي”

تحدث المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب، عن الميركاتو الشتوي المقبل للفريق، مؤكدا عزمهم انتداب لاعبين في مستوى الوفاق.

وصرح أعراب، في هذا الخصوص: “لدينا فرصة لانتداب سبعة لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل”.

كما أضاف: “علينا أن نجد لاعبين في مستوى فريق وفاق سطيف، رغم أن المهمة ستكون صعبة في ظل عدم توفر أسماء بامكانيات كبيرة في الميركاتو الشتوي”.

وتابع المدير الرياضي لوفاق سطيف، عز الدين أعراب: “بدأنا العمل في هذا الصدد، على أمل ايجاد لاعبين في مستوى تطلعاتنا”.