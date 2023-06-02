أعراب: “لاعبونا مطالبون بالاعتبار من مباراة المنتخب الوطني والكاميرون”

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، بأن فريقه لم يتوج بعد بكأس الكاف، كون مباراة العودة امام يونغ أفريكانز لم تلعب بعد.

وصرح أعراب، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لا يمكن القول بأننا توّجنا بلقب كأس الكاف، رغم نتيجة الذهاب، كون مباراة العودة لم تلعب بعد”.

كما أضاف: “تجربة المنتخب الوطني أمام الكامرون حاضرة في أذهاننا، وطالبنا لاعبينا الاعتبار من تلك المباراة”.

وتابع سيد أحمد أعراب: “أدعو أنصار الاتحاد للظهور بنفس الوجه الذي عودونا عليه دائما، مع تحليهم بالانضباط”.