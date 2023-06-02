أعراب: “محظوظون بتواجد بن شيخة في اتحاد العاصمة”

أثنى رئيس اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، على مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة، مبرزا فضله في وضع الفريق على السكة الصحيحة.

وصرح أعراب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “من حسن حضنا تواجد مدرب مثل بن شيخة إلى جانبنا هذا الموسم”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة: ” بن شيخة، نجح إعاد الاستقرار لغرف تغيير ملابس الفريق، ومنح الرغبة في الفوز للاعبين”.

وتابع سيد أحمد أعراب: “عقد بن شيخة يمتد لـ18 شهر، ونحن نأمل في مواصلة مهامه مع الفريق إلى نهاية عقده”.