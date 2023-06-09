أعراب: “محيوص وبلعيد يملكان عروضا للاحتراف خارج الوطن”

تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، عن مستقبل لاعبيه المنتهية عقودهم، بالإضافة لمستقبل المدرب عبد الحق بن شيخة.

وصرح سيد أحمد أعراب، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “صحيح أننا نملك عدة لاعبين في نهائية عقدهم مع الفريق على غرار محيوص، لوصيف، بلعيد، وغيرهم”.

كما أضاف: “سنناقش ملف قائمة المسرحين، واللاعبين الذين سنعمل على تجديد عقدهم، مع المدرب بن شيخة، بعد مباراة مولودية وهران”.

وأردف: “هناك لاعبين يملكون عروضا من خارج الوطن، على غرار محيوص المطلوب في أحد الأندية الخليجية، بالإضافة لبلعيد المطلوب في أوروبا”.

وتابع سيد أحمد أعراب: “بن شيخة منحنا موافقته الرسمية لتشريف عقده مع الفريق والذي يدوم إلى نهاية الموسم المقبل”.