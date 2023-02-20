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الرياضة

أعراب: “مركز التكوين سيجعل الاتحاد فريق محترف بمعنى الكلمة”

بقلم النهار أونلاين
أعراب: “مركز التكوين سيجعل الاتحاد فريق محترف بمعنى الكلمة”
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تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب عن مشروع مركز التكوين، مبرزا أهميته بالنسبة للفريق.

وصرح أعراب، في هذا الخصوص، “لتلفزيون النهار”: “سنقوم بتجسيد مشروع مركز التكوين على المدى المتوسط”.

كما أضاف رئيس مجلس ادارة الاتحاد: “مركز التكوين سيكون أجمل شيء يمكن تقديمه لاتحاد العاصمة”.

وتابع سيد احمد أعراب: “مركز تكوين الفريق سيكون جد مهم بالنسبة لاتحاد العاصمة، وسيسمح لها بالدخول في الاحتراف الحقيقي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/lgjZi
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