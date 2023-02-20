أعراب: “مركز التكوين سيجعل الاتحاد فريق محترف بمعنى الكلمة”

تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب عن مشروع مركز التكوين، مبرزا أهميته بالنسبة للفريق.

وصرح أعراب، في هذا الخصوص، “لتلفزيون النهار”: “سنقوم بتجسيد مشروع مركز التكوين على المدى المتوسط”.

كما أضاف رئيس مجلس ادارة الاتحاد: “مركز التكوين سيكون أجمل شيء يمكن تقديمه لاتحاد العاصمة”.

وتابع سيد احمد أعراب: “مركز تكوين الفريق سيكون جد مهم بالنسبة لاتحاد العاصمة، وسيسمح لها بالدخول في الاحتراف الحقيقي”.