أعراب: “مركز تكوين اتحاد العاصمة سيكون جاهزا في هذا الموعد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، عن تقدم أشغال مركز التكوين الخاص بالفريق، كاشفا الموعد المرتقب لاستلامه.
وصرح اعراب، اليوم الجمعة، عبر الإذاعة الوطنية: “تم استئناف الأشغال مركز التكوين بعين البنيان منذ 15 يوما، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى”.
كما أضاف: “طرحنا مناقصة من أجل مباشرة أشغال المرحلة الثانية، ونحن في انتظار العروض التي ستقدمها الشركات الوطنية”.
وأردف: “مجلس إدارة “سيربور”، صادق على القيمة المالية الخاصة بالمرحلة الثانية، والمبلغ جاهز لاتمام الأشغال”.
وتابع سيد احمد اعراب: “حسب التوقّعات، نترقب افتتاح مركز التكوين الخاص بالفريق في النصف الأول من سنة 2024”.
رابط دائم : https://nhar.tv/jqDZX