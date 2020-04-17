أعراب: “نثمن قرار “الفاف” ونأمل في مساعدات أخرى”

ثمّن رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عز الدين أعراب، القرارات الأخيرة التي خرجت بها “الفاف”، خاصة فيما تعلق بتمديد عقود اللاعبين.

وصرح عز الدين أعراب، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة لفريقنا فهناك تقريبا 5 لاعبين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الوفاق: “نثمن القرارات الأخيرة التي أصدرتها “الفاف”، خاصة فيما يتعلق بالتمديد الأوتوماتيكي لعقود اللاعبين، إل غاية نهاية الموسم الجاري”.

وتابع عز الدين أعراب: “بالنسبة لنا يبقى إشكال آخر، فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين، ونأمل في تدخل الرابطة والفاف، لمساعدتنا في حل هذا المشكل”.